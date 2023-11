CALCIO SERIE D. La Folgore ci prova contro la Tritium di super Marrazzo

Ci sono Carmine Marrazzo e la Tritium sulla strada della Folgore Caratese che dopo due trasferte avare di soddisfazioni (un punto e soprattutto lo 0-3 con il Caravaggio che grida vendetta) torna alla Sportitalia Arena per ricevere gli abduani che non stanno attraversando un gran momento, sono penultimi in classifica ma galvanizzati dall’arrivo in settimana del forte attaccante campano, capace di spostare gli equilibri. Preso anche Selmi. Nelle fila della Folgore c’è da registrare la prima convocazione del difensore centrale Marco Bianchi (1996), ex capitano dell’Arconatese, che prende il posto di Kovac tornato in patria. Bianchi non aveva squadra. Nella lista diffusa ieri pomeriggio manca ancora l’attaccante Diop, rientra tra i giocatori a disposizione Rosa, non c’è Confalonieri. Arbitra la gara il signor Boccuzzo di Reggio Calabria. Calcio d’inizio alle 14.30.

Ro.San.