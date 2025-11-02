Calcio Serie D. La Folgore a Ciserano per allontanare il momento no, la Leon attende il Brusaporto

Bisogna sfruttare il mezzo passo falso della capolista Chievo che ieri ha pareggiato 3-3 contro la Real Calepina. Oggi tocca alla Folgore Caratese impegnata a Ciserano e “obbligata“ a fare risultato per accorciare le distanze sulla vetta e “girare“ il trend negativo che parla di una sola vittoria nelle ultime cinque uscite. "Bisogna tornare a sporcarsi e fare quello che si faceva prima" dice mister Belmonte. "Sono state due settimane non semplici in termini di risultati, non di prestazioni. Si è raccolto meno di quanto costruito, qualcosa che non va c’è".

Fuori per squalifica Santarpia, rientra Forchignone. Intanto a Carate il mercato è sempre d’attualità e dopo il trasferimento del difensore Edoardo Grosso alla Sanremese, compie lo stesso tragitto anche l’attaccante Leonardo Pereira. Evidentemente le sue sette presenze senza segnare hanno indotto la proprietà al “taglio“. Non si esclude l’arrivo di un nuovo centravanti. Riflettori accesi oggi alla Leon Arena di Vimercate. La squadra di Memushaj torna di fronte al pubblico amico per ricevere il Brusaporto, secondo. Rientra dalla squalifica El Khadiri (foto), ma il tecnico albanese perde per un turno Ferrè.

Ro.San.