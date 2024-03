Calcio Serie D. La Folgore rimonta. Un punto col Villa Valle

Stesso risultato dell’andata tra Folgore Caratese e Villa Valle. A Verano Brianza finisce 2-2 che ha un significato sostanzialmente duplice. Da una parte allunga a quota otto la striscia di risultati utili consecutivi degli azzurri di Carmine Parlato che ormai non sanno più cosa significhi la parola sconfitta, dall’altra conferma il buonissimo valore della compagine bergamasca che in classifica mantiene cinque punti di vantaggio sui brianzoli. Domenica è andata in scena una sfida avvincente allo Sportitalia Village aperta dal tap-in vincente di Panatti dopo la parata difettosa di Offredi sulla conclusione di Silano. Sembra l’incipit di un gran pomeriggio per la Folgore che però deve subire la rimonta ospite che si concretizza con le reti di Ferrario e Mehic prima del riposo. Sistema le cose Barranco che timbra il cartellino anche in questa occasione firmando sotto misura la sua settima rete stagionale con la Folgore. Che nella mezz’ora abbondante rimanente le tenta tutte per vincere senza riuscire.

Ro.San.