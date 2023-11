Calcio serie D. La Folgore riparte da un gol argentino

Nemmeno contro una Tritium in 10 uomini per tutta la seconda parte di ripresa la Folgore Caratese riesce a invertire il trend. Finisce 1-1 e il Piacenza scappa a +4, la capolista Arconatese è addirittura lontana 13 lunghezze. Qualcosa che non va c’è e nemmeno il cambio dell’allenatore ha evidenziato quali possono essere le lacune. Intanto ieri Simone Crippa ha diretto l’allenamento in vista del prossimo impegno di Desenzano. Il gol del pareggio – dopo il momentaneo vantaggio di Capogna – porta la firma dell’ultimo arrivato (mai annunciato…), l’argentino con passaporto italiano Leandro Nicolas Sottile. Centrocampista classe 1993, non sappiamo da quanto si alleni in Brianza ma è partito subito titolare siglando il definitivo 1-1. Nel 2023 ha giocato nella serie A dell’Ecuador. Basterà?

Ro.San.