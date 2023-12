Calcio serie d. La Folgore si rinforza con l’esperto Esposito

L’operazione di restyling della Folgore Caratese parte dal centrocampo. E dall’Atletico Castegnato arriva l’esperto mediano classe 1992 Nicolò Esposito. Coi bresciani nel girone C di serie D ha giocato nel girone di andata 12 gare segnando anche un gol. Esposito, formato nel vivaio dell’Atalanta, è un elemento di alto spessore per la categoria, sicuro, affidabile, senza fronzoli, dove in una carriera ultradecennale ha collezionato almeno 300 presenze tra Pergolettese, Giulianova, MapelloBonate, Caravaggio, Olginatese, poi due anni a Seregno tra il 2017 e il 2019, poi Castellanzese e Real Calepina.

Ro.San.