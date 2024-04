Calcio Serie D. La Pianese bussa a casa dell’Orvietana. Il tecnico Prosperi: "Partita difficile. Siamo chiamati a giocarla al massimo»

Un primato da tenersi stretto, la voglia di riscattare subito la sconfitta con il Grosseto: ha motivazioni da vendere la Pianese, che questo pomeriggio – fischio di inizio alle 15 – busserà alla porta dell’Orvietana. Il Follonica Gavorrano, che oggi ospiterà il Trestina, è sotto di una lunghezza, lo stesso Grosseto, impegnato in casa con il Real Forte Querceta, insegue a -4. Gli umbri, dal canto loro, hanno bisogno di ossigeno per raggiungere la salvezza diretta, obiettivo possibile, dopo le ultime due vittorie consecutive e il distacco dalla terzultima (8 gradini). Punti pesanti in palio, quindi, allo stadio Luigi Muzi.

"Dovremo giocare al massimo, come abbiamo fatto per tutta la stagione – ha commentato alla vigilia dell’incontro il tecnico delle zebrette, Fabio Prosperi (nella foto) –. Siamo attesi da una sfida difficile, sia per la posizione in classifica dei nostri avversari che per il loro valore. Tutte le partite, del resto, sono complicate: lo sono state le trenta che abbiamo già giocato, lo saranno le ultime quattro. Scenderemo in campo cercando di dare tutti noi stessi, poi vedremo quale sarà il risultato finale". "Ci siamo meritati di essere protagonisti del campionato – ha aggiunto il mister – e cercheremo di esserlo fino all’ultimo. Il lavoro settimanale è andato avanti regolarmente, senza grandi contrattempi: abbiamo recuperato tutti tranne i lungodegenti". Se, come ha detto Prosperi, Alagia, Papini e Morgantini sono ancora in infermeria e non arruolabili, Polidori e Proietto hanno pagato il loro debito con la giustizia sportiva e saranno a disposizione del mister. Proprio Proietto e Guglielmo Mignani, capocannoniere del girone E con 18 reti all’attivo (senza rigori), sono i due ex della partita.

A dirigere Orvietana-Pianese sarà l’arbitro Fabrizio Franzò della sezione di Siracusa; gli assistenti saranno Salvatore Girolamo Cucci della sezione di Trapani e Alessandro Rallo della sezione di Marsala.