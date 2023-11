Calcio serie D. La Pianese difende il primo posto contro il super Livorno

L’ora è scoccata: questo pomeriggio – start alle 14,30 – al Comunale andrà in scena il big match Pianese-Livorno, recupero della nona giornata di campionato. Le zebrette, forti di 8 vittorie consecutive e del primato, hanno tutta l’intenzione di proseguire la marcia. "Affrontiamo la squadra più blasonata del girone se non del campionato – ha commentato il tecnico Fabio Prosperi (nella foto) –, ma in palio ci sono lo stesso tre punti. In questi giorni, pochi, ma ciò vale anche per loro, ci siamo preparati con grande serenità, nel rispetto del valore dell’avversario che insieme al Grosseto è candidato alla vittoria finale".

I bianconeri torneranno a casa, dopo tre trasferte consecutive. "Una situazione anomala che ha portato a un grande dispendio di energie – ha affermato –, visti anche i terreni pesantissimi". Il Livorno si presenterà al Comunale dopo la vittoria in rimonta sul San Donato Tavarnelle e con un Felipe Curcio, ingaggiato nelle scorse ore, in più. "Serviranno grandi attenzione e consapevolezza nei nostri mezzi – ha detto il tecnico Giancarlo Favarin –. La Pianese sta facendo benissimo, è davanti a tutte non per caso; ma anche noi abbiamo delle qualità e dobbiamo sfruttarle. Siamo fiduciosi".