Calcio Serie D. La Pianese fa piangere anche il San Donato Tavarnelle. Zebrette in dieci per oltre un tempo ma ci pensa Kouko

PIANESE

1

SAN DONATO TAV.

0

PIANESE: De Fazio, Morgantini, Pinto, Miccoli (30’ pt Proietto), Polidori, Boccadamo, Remy, Simeoni, Mignani (1’ st Alagia), Ledonne, Kouko.

Panchina: Borghini, Lo Porto, Gagliardi, Tognetti, Papini, Liso, Caldarulo. Allenatore Prosperi.

SAN DONATO TAV.: Manzari, Sichi, Diana, Videta, Calamai (33’ st Burato), Frosali, Gjana (16’ st Belli), Marianelli (16’ st Bellini), Neri (28’ st Panicucci), Barazzetta (39’ st Seghi), Papalini.

Panchina: Campinotti, Nobile, Giubbolini, Forconi. Allenatore Collacchioni.

Arbitro Migliorini di Verona (Marchesin-Petarlin).

Rete: 45’ st Kouko.

Note – Ammoniti: Polidori, Boccadamo, Kouko, Marianelli, Frosali. Espulso: 40’ pt Morganitini. Angoli 4-3; recupero: 2’ pt e 5’ st.

PIANCASTAGNAIO – La Pianese archivia con successo anche la pratica San Donato Tavarnelle. I bianconeri devono aspettare il 90’ per cantare vittoria, ma grazie alla rete di Kouko, mettono in classifica altri tre punti preziosissimi, gli ultimi dei 31 totali che valgono il primato a +3 dal Seravezza Pozzi che è attualmente la prima inseguitrice dei bianconeri.

Le zebrette spingono da subito sull’acceleratore: al 5’ né Mignani, né Kouko riescono a sfruttare il buon cross di Remy, mentre Ledonne, presa palla, spara alto sulla traversa. La reazione dei gialloblù arriva al 12’: lo scambio Neri e Barazzetta non ha fortuna con De Fazio che neutralizza, in due tempi, la conclusione. Al 40’ la partita della Pianese potrebbe prendere una brutta piega: l’arbitro Migliorini espelle Morgantini, offrendo al San Donato la chance di giocare in superiorità numerica l’intera ripresa. Potrebbe, giusto usare il condizionale: la prima occasione del secondo tempo è della Pianese: Ledonne vede il portiere fuori posizione e tira dai quaranta metri ma la palla sbatte all’incrocio dei pali.

Ottimo poi l’intervento del portiere Manzari su una conclusione di Boccadamo deviata da Calamai e sul colpo di testa di Kouko. Ed è proprio Kouko, che al 90’ regala i tre punti ai suoi: Manzari dice no alla punizione di Ledonne, ma sulla ribattuta, l’attaccante è pronto a ribadire in rete e ed un gesto decisivo che vale tre punti pesanti per la formazione guidata dal tecnico Prosperi (nella foto).