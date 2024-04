Calcio Serie D. La Pianese pensa all’Orvietana. Sprint da brividi

Prosegue la preparazione della Pianese in vista della trasferta di domenica sul campo dell’Orvietana. I bianconeri vogliono riscattare subito la sconfitta casalinga subita con il Grosseto e tenersi stretto il primo posto in classifica che nonostante il ko non è sfumato. A quattro giornate dalla fine e le altre che spingono (il Follonica Gavorrano, a -1, ospiterà il Trestina, il Grosseto, ora a -4, il Real Forte Querceta, il Livorno, a -5, busserà alla porta del Figline), non sono ammessi passi falsi: "Serviranno concentrazione e attenzione anche alle minime sfumature" ha spiegato il tecnico bianconero Fabio Prosperi, quelle che non ha visto nel secondo tempo con i maremmani: "La sconfitta deve esserci di insegnamento". Lo stesso presidente Maurizio Sani crede nell’impresa, di poter "festeggiare il 5 maggio": manca l’ultimo sforzo.