Calcio serie D: la squadra di mister D’Amore passa in vantaggio con Brandi, poi i bolognesi ribaltano il risultato grazie alle reti di Rocchi e Trombetta. L’Imolese ci prova, ma a vincere è il Corticella: addio playoff

CORTICELLA

2

IMOLESE

1

CORTICELLA: Martelli; Cavallini (1’st Riviera), Chmangui, Cudini, Cavacchioli; Mordini (36’st Lo Giudice), Menarini, Bertani (16’st Ruffo Luci); Rocchi (23’st Casadei), Trombetta, Suliani (1’st Amayah). A disp: Mora, Ribello, Bonetti, Grossi. All. Miramari.

IMOLESE: Laukzemis; Elefante, Ale, Dall’Osso, Manzoni (12’st Garavini); Brandi (dal 61’ Manes), Gulinatti, Vlahovic (1’st Rama); Capozzi (26’st Konate) Mattiolo (22’st Rizzi), Raffini. A disp: Adorni, Camara, Antognoni, Gospodinov. All. D’Amore.

Arbitro: Bissolo di Legnago.

Reti: 26’pt Brandi, 8’st Rocchi, 18’st Trombetta.

Note: ammoniti Vlahovic e Rama.

Playoff addio. L’Imolese, passata in vantaggio nel primo tempo con un bel gol di Brandi, si fa rimontare nella ripresa e cade a Corticella, vedendo sfumare così anche le speranze di partecipare alla post-season del campionato di serie D.

Approccio propositivo dei rossoblù in avvio, con Raffini e Gulinatti a scaldare i guantoni di Martelli. Il Corticella si fa vedere in avanti attorno al 20’, ma Laukzemis risponde alla grande, salvando un insidioso tiro-cross di Rocchi.

Una manciata di minuti più tardi, l’Imolese sblocca la partita, con Brandi che intercetta un pallone al limite dell’area e lo scarica in porta con successo. Il pari del Corticella arriva ad inizio ripresa con l’ex Rocchi, che entra in area palla al piede, mira l’angolo lontano e firma l’1-1.

I bolognesi strappano l’inerzia del match e cominciano a spingere con convinzione e, superata l’ora di gioco, Trombetta raddoppia: l’attaccante biancazzurro è abile nello smarcarsi in area e costruirsi lo spazio per battere Laukzemis.

La reazione dei ragazzi di mister Gianni D’Amore non tarda ad arrivare, anche se le chances più nitide arrivano nei pressi del 90’. Prima con Rizzi, servito da Konate al limite dell’area, ma il suo tiro viene bloccato da Martelli, poi Raffini, sempre dai 16 metri, Martelli risponde sui piedi di Rizzi, il cui tap-in centra in pieno il palo.

Nei sei minuti di recupero non cambia nulla, al Biavati a fare festa alla fine è la squadra di Miramari, che si rilancia nella corsa per i playoff.

Per l’Imolese, l’ennesimo passaggio a vuoto esterno della stagione.

Le gare: Aglianese-Sammaurese 3-0, Carpi-Progresso 1-0, Corticella-Imolese 2-1, Fanfulla-Pistoiese (non disputata), Lentigione-Borgo San Donnino 2-3, Ravenna-Forlì 3-0, Sant’Angelo-Prato 0-2, Sangiuliano City-Mezzolara 2-1, Victor San Marino-Certaldo 1-1.

La classifica: Carpi 62, Ravenna 60, Lentigione e Forlì 52, Corticella e Victor San Marino 51, Prato 46, Aglianese 43, Imolese 42, Sangiuliano City e Fanfulla* 41, Sant’Angelo 37, Sammaurese 35, Pistoiese* e Progresso 32, Borgo San Donnino 26, Certaldo 24, Mezzolara 19. *una partita in meno che sarà 3-0 per il Fanfulla vista la non presentazione della Pistoiese.