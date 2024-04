Calcio serie D, la vittoria di Pinerolo può essere decisiva per la salvezza. Fezzanese sempre più vicina al traguardo. Rolla: "Premiati agonismo e compattezza»

"Complimenti ai ragazzi per la grande maturità dimostrata su un campo difficile contro un avversario che ha battagliato per 90’. Dal punto di vista tecnico non siamo stati brillanti in molte situazioni ma agonismo e compattezza hanno fatto la differenza consentendoci di vincere su un campo dove mai prima eravamo riusciti. Altro passo importante per il nostro obbiettivo ma ci sono ancora quattro partite dove dovremo dare continuità sia di risultati che di prestazione a partire dalla sfida casalinga di domenica con il Pontdonnaz".

Con queste parole traspare la soddisfazione del mister della Fezzanese Cristiano Rolla per una vittoria che avvicina lui e i suoi ragazzi alla salvezza. Infatti la compagine del presidente Arnaldo Stradini alla 34ª giornata del girone A di serie D espugna con autorità per 2-0 Pinerolo. Vittoria fondamentale per i fezzanoti che li mantiene al decimo posto ma gli consente anche di aumentare il vantaggio dalla zona play-out salito a otto punti, margine importante considerato che mancano soltanto quattro giornate alla conclusione della stagione. Ovviamente euforia e gioia in tutto l’ambiente di Fezzano per un traguardo la permanenza nella massima categoria calcistica dilettantistica veramente ad un passo.

Ma adesso non va abbassata la guardia ma anzi va mantenuta la concentrazione, la voglia e la determinazione dimostrata in questo periodo nel quale i verdi hanno conquistato ben sei risultati utili consecutivi gli ultimi due frutto di due vittorie. Le reti vincenti con i pinerolesi portano la firma del bomber e capitano Baudi e di Mariotti che staccano così i rivali di ben undici punti.

Paolo Gaeta