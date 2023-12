Calcio Serie D. L’Alcione capolista alla prova del Bra

Il campionato dell’Alcione riparte dal terreno di gioco del Bra. La capolista del girone A della Serie D, che staccato nuovamente le rivali nella corsa alla promozione grazie all’ultimo successo ottenuto in casa contro il Chieri, cercherà un nuovo acuto in terra piemontese per cercare di confermarsi in vetta e magari guadagnare ulteriormente margine. Si gioca alle 14.30, contro un’avversaria in un momento molto positivo. Il Bra è squadra solida. Segna poco, solo quattordici reti contro le ventisei dei capoclassifica, in compenso ha una difesa che ha concesso soltanto tredici segnature, due in più di quanto accaduto proprio all’Alcione, che vanta la seconda miglior retroguardia del girone A dietro soltanto all’Albenga con dieci (e alla pari con l’RG Ticino).

Mentre l’Alcione è ripartito la scorsa settimana vincendo di misura sul proprio terreno di gioco, a seguito della seconda sconfitta in campionato arrivata contro la Vogherese, il Bra non perde dal 15 ottobre, quando cadde 2-1 sul campo del PontDonnaz. In mezzo nove risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa, dove pochi giorni fa è però arrivata una delusione con l’eliminazione agli ottavi di finale per mano della Casatese. L’ottimo ruolino di marcia ha portato i piemontesi a quota 23 punti, ottava in classifica con otto lunghezze di ritardo dagli orange in una graduatoria che si è fatta tremendamente corta.

Il turno sarà quindi complicato per la formazione guidata da Giovanni Cusatis, ma in calendario oggi alle 14.30 c’è anche lo scontro diretto Chisola-Albemga che vedrà di fronte rispettivamente la terza e la seconda forza del girone A, che potrebbero togliersi punti a vicenda.

