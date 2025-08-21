Calcio Serie D: l’amichevole. Il Poggibonsi mostra i muscoli. Va sotto 2-0 e recupera

POGGIBONSI 2ANTELLA ‘99 2

POGGIBONSI (3-5-2): Cerone; Nobile, Borri, Borghi; Bruni L., Ciacci, Resuttana, Ndiaye, Corcione; Skerma, Fermi.Panchina: Baracco, El Dib, Ponticelli, Mazzolli, Gonzi, Corzani, Boriosi, Pippi, Stianti, Biagiotti, Cicali, Maiello. Allenatore Barontini.

ANTELLA (4-3-1-2): Bruni M.; Paternò, Frosali, Rontini, Talenti; Calamai, Lunghi, Petrioli; Virdis; Geraci, Chiaramonti.Panchina: Carcani, Nizzoli, Keqi, Palaj, Capanni, Prati, Papalini, Baggiani, Liguori. Allenatore Iacobelli.

Arbitro: Magherini di Prato.

Reti: 8’ (rigore) Chiaromonti, 26’ (rigore), 36’ Bruni L., 69’ (rigore) Boriosi.

POGGIBONSI – I giallorossi di mister Barontini (nella foto) rimontano dallo 0-2 scaturito da un duplice penalty a favore degli ospiti.L’Antella ‘99, formazione di Agostino Iacobelli indicata fra le potenziali big dell’Eccellenza, annulla il divario di categoria e rifila dagli undici metri l’uno-due a un Poggibonsi "misto", inizialmente, con sette Under e quattro esperti. Spiccano in tribuna le presenze degli illustri, recenti ex dei Leoni, il tecnico Stefano Calderini, adesso al timone della Sangiovannese, e il direttore sportivo Jacopo Galbiati, oggi alla scrivania del Follonica Gavorrano. Il tempo di una panoramica sui ventidue del rettangolo ed è subito da rilevare un fallo in area locale su Chiaromonti. Lo stesso attaccante biancoceleste trasforma l’ineccepibile rigore all’8’. Al 26’, per un mani, altro tiro dagli undici metri: firma di Geraci per il raddoppio degli ospiti.

La riscossa del Poggibonsi arriva dal baby Bruni, che ribadisce nel sacco al 36’ un pallone spedito sulla traversa di testa da Skerma. Il quale, allo scadere della frazione, manca l’occasione del pari. L’avvio di ripresa sembra ancora favorevole all’Antella ‘99, ma il Poggibonsi al 69’ usufruisce a sua volta di una massima punizione. La conquista abilmente il vivace Pippi e Boriosi sigla il 2-2 spiazzando Carcani. Sempre Boriosi prova a far valere l’indole del centravanti antico, colpendo un palo esterno.

Gabrio Gamma, allenatore in seconda del Poggibonsi, plaude nel dopo gara alle prestazioni dei calciatori "fatti in casa" in uno schieramento molto giovane: "In campo fra i titolari tre ragazzi che nella scorsa stagione giocavano nella juniores, Resuttana, Fermi e Bruni".

Paolo Bartalini