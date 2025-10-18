Calcio serie D: l’anticipo alle 15 contro il Rovato Vertovese. Il Progresso a caccia del riscatto per dimenticare subito l’Imolese

Scenderà in campo oggi nell’unico anticipo dell’ottava giornata del girone D di Serie D il Progresso di Mattia Graffiedi. Alle 15, la formazione rossoblù farà infatti visita al Rovato Vertovese, compagine bresciana che, dovendo giocare mercoledì i sedicisimi di finale di Coppa Italia contro i veneti dell’Este, ha chiesto ed ottenuto l’anticipo della gara di campionato inizialmente fissata per domani come tutte le altre. Per completare l’iter è servito – ovviamente – anche l’ok del Progresso che, a questo punto, salirà in terra lombarda con il chiaro intento di far ritorno a casa con un risultato positivo. Il team di Castel Maggiore è reduce dall’amarissima sconfitta casalinga (0-1) nel derby salvezza contro l’Imolese. Subito sotto per un gol di Rizzi, la band di Graffiedi ha spinto forte sull’acceleratore per tre-quarti di gara, ma la giornata decisamente no sotto-porta dei suoi attaccanti ha purtroppo reso vani tutti i tentativi di rimonta. Penultimo in classifica a quota 4, il Progresso ha bisogno come il pane di punti se vorrà effettivamente centrare il non semplice obiettivo di disputare questo prestigioso campionato anche nella prossima stagione.

Chiaro che riuscire a strapparne tanti oggi appare un’impresa tutt’altro che semplice da realizzare dal momento che il Rovato, pur essendo una neo-promossa, ha dimostrato di essersi già ambientato bene in questa categoria mettendo a referto la bellezza di 10 punti. L’unica incognita – se così si può effettivamente considerare – può essere rappresentata dall’assenza del pubblico amico. Dall’inizio dell’anno, infatti, i bresciani sono costretti a disputare le proprie gare interne a porte chiuse per la mancanza di una necessaria dichiarazione di agibilità dello stadio che dovrebbe arrivare dalla commissione spettacoli dopo aver preso in esame le certificazioni di Vigili del Fuoco, Ats e Comune.

L’auspicio è dunque quello che l’assenza di tifosi possa in un qualche modo favorire il Progresso che, per alimentare il sogno salvezza, ha assoluto bisogno di una svolta positiva dal punto di vista dei risultati.