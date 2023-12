Calcio, serie D. Legnano, il nuovo direttore sportivo è Minguzzi. Esordio in tribuna sabato per la sfida con la Casatese

LEGNANO (Milano)

Sabato il Legnano anticiperà contro la Casatese e lo farà sotto gli occhi del nuovo direttore sportivo Vincenzo Minguzzi (nella foto). "Lo conosco personalmente da una quindicina anni, è una figura competente, che aiuterà di sicuro il Legnano a migliorarsi ancora di più, soprattutto per quanto riguarda l’organizzazione dell’area sportiva" dichiara il direttore generale Alessio Ferroni che prima seguiva anche l’area tecnica ora affidata all’ex portiere di Rimini, Sambenedettese, Modena, Cagliari, Torres e Pescara tra la fine degli anni settanta e la metà degli anni ottanta. Minguzzi in qualità di direttore sportivo è stato invece durante la sua carriera già a Brindisi, oltre che alla Carrarese, al Grosseto, con cui conquistò la prima storica promozione in Serie B, Rieti e Viterbese, dove ha ottenuto una promozione in Lega Pro.

I lilla di mister Zattarin devono cercare di invertire la rotta sul campo e ripartire con fiducia dopo la sconfitta interna di domenica scorsa allo stadio Mari contro il Villa Valle dell’ex tecnico Marco Sgrò. Servirà lo scossone che merita la piazza, tornando sabato pomeriggio con un risultato positivo pur da un campo molto difficile ma occorre riportare la squadra lilla nelle posizioni che merita in questo campionato di serie D per il girone B, sempre molto insidioso e duro per ogni concorrente.

Luca Di Falco