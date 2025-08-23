Calcio Serie D. Leoni attesi da un’amichevole davvero impegnativa. Questo pomeriggio la trasferta in quel di Grosseto

A Grosseto oggi alle 17,30 un assaggio della serie D girone E edizione 2025-2026. Il Poggibonsi è ospite dei biancorossi della Maremma. Un confronto che si annuncia interessante e capace di riservare delle curiosità legate alla sfida tra tecnici: Federico Barontini ritroverà da avversario Paolo Indiani, il suo maestro tra il 1999 e il 2001 al tempo in cui l’attuale allenatore dei Leoni indossava la maglia numero 10, prima nel San Gimignano e poi appunto con i giallorossi.

Ad analizzare i contenuti del match adesso è invece il ‘secondo’ di Barontini, Gabrio Gamma (nella foto). "Due partite ravvicinate sul campo di gioco, dal mercoledì con l’Antella ’99 al sabato col Grosseto – osserva Gamma – ci portano a compiere una più marcata rotazione degli effettivi, con la ‘missione’ di condurre tutte le pedine al medesimo livello di preparazione in chiave campionato. Fa piacere intanto immettere, fra le note liete del percorso estivo, i ragazzi che nella scorsa stagione erano in forza agli juniores nazionali e che hanno messo in evidenza un valido rendimento anche in occasione del recente test allo stadio Stefano Lotti".

A Gamma chiediamo pure un piccolo consuntivo per il primo mese di lavoro sul rettangolo ad opera del Poggibonsi: "Per quanto mi riguarda, sto attraversando un’esperienza formativa a mio parere rilevante. Un conto è la teoria unita allo studio delle tattiche, un altro è vivere con piena applicazione la quotidianità dei colori, del gruppo, dell’ambiente in generale. Posso ritenermi comunque soddisfatto anche sul piano personale, oltre che a proposito all’impegno che portiamo avanti come équipe a beneficio dei calciatori che compongono l’organico del Poggibonsi. Non sono da evidenziare finora dei particolari problemi di carattere fisico a carico delle singole pedine. Diciamo, questo sì, che occorre un po’ di misurarci con acciacchi che fanno parte di questa specifica fase estiva precampionato. Al recupero degli elementi alle prese con infortuni – conclude Gabrio Gamma - si dedicano in modo egregio gli addetti dello staff che sono perlopiù attivi in ambito atletico".

Paolo Bartalini