Calcio serie D. Leoni oggi in campo. Test con l’Antella ’99

Il Poggibonsi affronta oggi in amichevole l’Antella ‘99 (fischio di inizio alle ore 17,30). Appuntamento allo stadio Stefano Lotti per i Leoni attesi dalla quarta amichevole del programma stilato dalla società in luglio. Una settimana assai impegnativa per il collettivo e per gli addetti ai lavori dello staff: oltre all’impegno odierno, in agenda un test anche sabato pomeriggio a Grosseto, per una sorta di assaggio del campionato 2025-2026, considerata l’identica appartenenza del girone nei dilettanti nazionali.

Il tecnico Federico Barontini valuta in questi termini la fase attuale del Poggibonsi in chiave serie D: "Cerchiamo di dare spazio a tutti gli effettivi, in questi due incontri che restano nel calendario estivo, in modo da portare ogni componente della rosa in direzione del ritmo partita. E a quel punto per la stagione ufficiale sarà davvero conto alla rovescia, per la squadra, certo, e anche per l’ambiente giallorosso nell’insieme".

Tra i singoli, il portiere della classe 2005 Matteo Bertini è tornato ad allenarsi sul rettangolo come in precedenza annunciato dopo l’infortunio patito nelle battute di avvio della preparazione: "Serve ancora un po’ di cautela sul suo conto – afferma Barontini – e comunque speriamo di far disputare a Bertini una frazione di gioco il 23 agosto a Grosseto".

Il tecnico dei Leoni attende quindi ulteriori riscontri dai collaudi: "Ogni gara, in questo momento del cammino, offre l’opportunità per una verifica delle potenzialità del team – osserva il mister – e come è giusto e naturale mi auguro di assistere ad altri segnali di crescita da parte del collettivo. Per esempio sul piano tattico e in merito alle idee da attuare ad opera dei ragazzi nelle varie sfide. Bisogna provare a mostrare maggiore aggressività – conclude il tecnico – unita alla capacità di ‘andare a prendere alti’ gli avversari. Senza alcun timore".

Per il match Poggibonsi-Antella ‘99, il biglietto di ingresso è di 5 euro come fa sapere la società di viale Marconi attraverso i suoi mezzi social. Gratuito l’accesso per i minori di sedici anni. Tutto pronto, quindi, per un nuovo appuntamento propedeutico al torneo per il Poggibonsi, quasi totalmente rinnovato nella sua configurazione nei differenti settori dello scacchiere con la guida di Barontini.

Paolo Bartalini