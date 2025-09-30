Calcio serie D. Leoni, un punto pesante per ripartire

Affermazione ancora rinviata, oppure seconda giornata consecutiva senza sconfitte. Ognuno scelga il lato della proverbiale medaglia da osservare, dopo l’1-1 conosciuto dal Poggibonsi nella partita in trasferta con il GhiviBorgo. Su un rettangolo ostico per qualsiasi compagine, è maturato un punto per la formazione allenata da Federico Barontini. Da tale profilo, il verdetto sembrerebbe tutt’altro che da buttare per un team giallorosso che sta cercando di riemergere dal tris di sconfitte nei primi 270 minuti di questo campionato.

Guardando più a fondo alle dinamiche della sfida allo stadio Bellandi, il Poggibonsi ha però approfittato inizialmente dell’uomo in più siglando il vantaggio – con favore rimarchiamo la firma di Gonzi, un’occasione di riscatto per il centrocampista, dal cartellino rosso ricevuto nel primo tempo di Siena – per poi invece andare incontro alla reazione dei padroni di casa. Un GhiviBorgo capace di raggiungere i giallorossi sul pareggio, esito definitivo del triplice fischio di un match che pure si era incanalato nella direzione più idonea per le speranze del Poggibonsi. Sul piano pratico, insomma, non è maturata l’opportunità per abbandonare la posizione di coda in graduatoria che rimane così una realtà per il collettivo. È giusto tuttavia allo stesso tempo offrire credito anche ai piccoli progressi evidenziati dalla squadra, dal turno infrasettimanale con il Vivi Altotevere Sansepolcro al viaggio in Lucchesia di due giorni or sono. Con le novità, nell’undici di partenza, di Kean e di Corcione, rispettivamente in attacco e in mediana, e dell’ingresso a sfida in corso dell’ultimo calciatore inserito in rosa in ordine di tempo: il terzino Sinatra, classe 2006, settori giovanili doriani ed esperienze in serie D.

Progressi testimoniati pure dalle prestazioni del portiere Bertini (nella foto), apparso reattivo sulle incursioni del GhiviBorgo. Argomenti da sistemare sul tavolo, da parte dei componenti dello staff tecnico, in questa settimana che condurrà i Leoni a un altro impegnativo confronto, domenica allo Stefano Lotti con il Prato.

Paolo Bartalini