Calcio serie d. L’Imolese al Garilli prende un punto d’oro. Gara molto nervosa

PIACENZA 0 IMOLESE 0

PIACENZA (4-3-3): Ribero; Ciuffo, Sbardella, Martinelli, Zaffalon (37’st Bertin); Lordkipanidze (32’st Poledri), Taugourdeau, Putzolu; Mustacchio (32’st Pino), Trombetta (1’st Silva), D’Agostino. A disp. Kolgecaj, Arba, Bianchetti, Garnero, Campagna. All. Lussardi.

IMOLESE (3-4-3): Lopez Salgado; Bellucci, Ricci, Elefante; Banabà, Manzoni, Lisi, Agbugui (1’st Riccardi); Mattiolo (44’st Babbi), Melloni (19’pt Leveh; dal 21’st Troiano), Manes (28’st Capozzi). A disp. Cipi, Nistor, Dragoi, De Chiara. All. Potepan.

Arbitro: Matteo di Sala Consilina.

Note: espulso Sbardella per proteste al 45’pt (secondo giallo); espulso Lisi al 16’st per fallo di reazione.

Al Garilli l’Imolese porta a casa un punto che fa comodo a morale e classifica nella tana di una delle favorite per la promozione. Merito della solidità dell’undici di Potepan che, dopo Pistoia, passa indenne anche la trasferta in terra emiliana, che si chiude con due espulsi, nervosismo e un po’ di rimpianti, sia dall’una che dall’altra parte. Zaffalon e Trombetta i primi a provarci per la squadra di Franzini (squalificato, al suo posto il vice Lussardi) e ad anticipare la traversa di Mustacchio, che fa tremare i rossoblù. Che attorno alla mezz’ora ci provano invece con un diagonale di Mattiolo, che Zaffalon sporca in corner. Prima dell’intervallo Piace in dieci per l’espulsione di Sbardella, che scambia qualche parola di troppo col direttore Matteo. A inizio ripresa Taugourdeau flerta con il gol dai 35 metri, mentre 4 minuti più tardi Lisi riporta il match in parità numerica, facendosi cacciare dopo un fallo subito, reagendo con un calcio da terra a D’Agostino. L’ultimo lampo è rossoblù, a opera di Barnabà, che in diagonale trova la pronta e attenta risposta di Ribero.

Giovanni Poggi