Calcio serie D. L’Imolese ci prova con il San Giuliano

Prima sfida tra retrocesse nel girone D con l’Imolese in campo alle 14,30, al Guazzelli di Riozzo, contro il Sangiuliano (arbitra Caggiari di Cagliari). Mai come questa volta la squadra di D’Amore dovrà pensare una partita alla volta, per tenere il passo delle dirette concorrenti in zona playoff.

"Dobbiamo fare un passo per volta e focalizzarci solo sulla sfida di oggi – commenta il tecnico romagnolo –. Partite semplici non esistono, nemmeno sulla carta, e lo abbiamo provato sulla nostra pelle domenica scorsa, pareggiando contro una squadra che tutti davano come sfavorita e che invece ha portato a casa un punto". Per la trasferta milanese, D’Amore avrà tutti a disposizione, compreso Garavini, assente contro il Borgo San Donnino per la botta alla caviglia rimediata in coppa a Forlì.

La classifica: Ravenna 17; Carpi e Forlì 14; Victor San Marino 13; Sammaurese, Imolese e Pistoiese 12; Prato e Fanfulla 11; Mezzolara e Aglianese 10; Corticella e Lentigione 9; Sant’Angelo, San Donnino e Sangiuliano 7; Certaldo e Progresso 6.

Giovanni Poggi