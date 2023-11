Calcio serie d. Ll Lentigione cerca la prima vittoria casalinga contro la Sammaurese. Buone notizie per Beretti: bomber Formato potrebbe farcela per la panca

Gara molto interessante quella che si gioca oggi alle 14,30 all’Immergas Green Arena di Sorbolo Mezzani tra Lentigione e Sammaurese. I reggiani sono infatti in ripresa, dopo la bella vittoria esterna infrasettimanale e puntano a continuare la serie positiva essendo saliti all’ottavo posto con 12 punti, ma in casa non hanno ancora vinto. I romagnoli sono sesti in classifica con 15 punti alla pari del Carpi e di una sola posizione fuori dai play-off. La Sammaurese è squadra consolidata in Serie D da quasi un decennio, è formazione giovane ed è allenata da Mirko Taccola. Segna molto, ma subisce anche abbastanza, giocando in modo aperto e costruttivo. Il suo bomber è Giovanni Pacchioni, considerato un centrocampista con tanto fiuto del gol. In trasferta i romagnoli non hanno colto tantissimo, ma nemmeno il Lentigione, tra le mura amiche, è fulmine di guerra. Alla Sammaurese mancherà l’ex correggese Giacomo Tacconi per infortunio e pure Taccola non andrà in panchina in quanto squalificato. In casa Lentigione si pensa ad un recupero lampo di Alberto Formato: in settimana si è allenato con la squadra e pur con tante cautele potrebbe scendere in campo a part time. Assente Pari, oltre a Macchioni, il Lentigione recupera i vari Montipò, Bocchialini e Cortesi, con mister Beretti che si trova una rosa più ampia, anche se non tutti sono al meglio della condizione. Guardando in casa degli altri, per maltempo Prato-Imolese si giocherà mercoledì e a Pistoia c’è stato un doppio ribaltone. Due settimane fa è stato esonerato Luigi Consonni ed è subentrato Manolo Manoni. In settimana, via Manoni e ritorno di Consonni, per una Pistoiese fin qui deludente.

Claudio Lavaggi