Calcio serie D. L’Orvietana dei giovani punta il San Donato

ORVIETO – L’obiettivo in casa Orvietana è ripartire dall’ottima prova di Ghiviborgo, forse la migliore prestazione stagionale fin qui, anche se il risultato rimane sub iudice a causa del ricorso dei toscani per la presunta squalifica mai scontata di Francesco Fabri. Ci sarà tempo e modo per seguire l’iter della pratica, ma non sarà comunque un punto in più, o in meno, a cancellare quanto di buono visto domenica scorsa. Oggi, per la tredicesima giornata del girone E di serie D, arriva al Muzi il San Donato Tavarnelle, che lo scorso anno militava in Serie C, squadra che fatica a segnare, appena 7 gol in 12 partite peggior attacco del campionato, ma subisce anche poche reti (9, tra le migliori difese). Fiorucci dovrà fare a meno di Orchi e Manoni squalificati, Fabri verrà inevitabilmente tenuto a riposo, Ricci potrebbe ancora non essere al meglio. Emergenza a centrocampo e in attacco dunque? Forse no, vista la rosa molto ampia e il recupero di giovani come Onishchenko e Di Natale, anche se queste assenze potrebbero ridisegnare le posizioni tattiche in campo. Al Muzi, con fischio di inizio alle 14.30, arbitra Emanuele Orlandi di Siracusa, assistito da Bruno Dattilo di Roma 1 e Massimiliano Cirillo di Roma 1.