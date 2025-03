Calcio serie D. L’Orvietana si gioca la carta Savshak

ORVIETO – La sconfitta subìta la scorsa domenica in casa ha costretto l’Orvietana a rivedere i piani, almeno in parte. Un successo avrebbe prodotto l’accorciamento drastico dalla quota salvezza. Il pareggio avrebbe aggiunto un punto togliendone, comunque, due alla classifica del Poggibonsi tornato, invece, a appaiare i biancorossi. All’opposto, è arrivato il settimo stop al Muzi sugli undici subiti fino a oggi in tutto il campionato. Decisamente troppi per una squadra che, fuori da Orvieto, si è guadagnata gli apprezzamenti del popolo che frequenta la serie D. Il fondo del Muzi è tra i maggiori indiziati. Serve di più per farne una prova decisiva considerate anche le parole dette da Ciccio Baiano a fine partita: "I campi, di questo periodo, sono un po’ tutti nelle stesse condizioni". Forse, c’è troppa pressione chepuò portare all’errore. Di questo periodo, anche l’opzione zero a zero sarebbe da rivalutare. L’Orvietana ha, però, in serbo quella che potrebbe rivelarsi come l’arma in più. Ivan Savshak, reduce da un infortunio, contrattualizzato da un paio di mesi, è prossimo al rientro.

Roberto Pace