Calcio serie D. L’Us Poggibonsi adesso volta pagina. Bucciarelli nominato direttore sportivo dopo l’addio dello storico Galbiati

E’ Marcello Bucciarelli (foto) il nuovo direttore sportivo del Poggibonsi. All’indomani delle partenze di Galbiati e Guidi, diviene ufficiale l’ingresso di Bucciarelli nell’organigramma del sodalizio presieduto da Giuseppe Vellini. "In più occasioni, in passato, il mio nome è stato accostato ai colori giallorossi, ma il legame per una ragione o per un’altra non si era mai concretizzato", afferma il ds originario di Castellina in Chianti. "Adesso comincia questa avventura, in un Poggibonsi che nelle ultime stagioni, all’insegna anche degli ottimi risultati, ha potuto contare nel ruolo su professionisti di primo livello come i colleghi Jacopo Galbiati e Aleandro Aiazzi, oltre al dg Giacomo Guidi, senza dimenticare gli allenatori, da Stefano Calderini a Francesco Baiano".

E ancora: "Vorrei offrire un contributo a questi colori, con cui entrai in contatto da piccolo, come spettatore allo stadio di viale Marconi negli anni Settanta, in compagnia di uno zio poggibonsese appassionato dei Leoni – aggiunge –. L’obiettivo primario, guardando all’oggi, è creare un ambiente coeso, tra la società e il pubblico, perché mi auguro che i tifosi credano al nostro progetto. Partiamo con idee chiare e condivise, per essere competitivi e toglierci delle soddisfazioni". Un cammino calcistico di quasi quattro decenni, per Bucciarelli, partendo dalla sua Castellina in Chianti, quando il team gialloverde partecipava all’Interregionale. Montevarchi e Sangiovannese alcune delle sue principali tappe alla scrivania, all’interno di un cammino vissuto anche in qualità di osservatore, collaborando con Genoa, Ancona e Perugia.

"Siamo entusiasti di accogliere Marcello Bucciarelli nel nostro progetto – spiegano dall’Us Poggibonsi – con la certezza che la sua passione e la sua dedizione ci aiuteranno a raggiungere nuovi traguardi. Il nostro più caloroso benvenuto e i migliori auguri a Marcello per questa nuova esperienza. Siamo pronti a lavorare insieme per scrivere un altro capitolo per il Leone".

Paolo Bartalini