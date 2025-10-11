CALCIO SERIE D. Missione difficile per il Tuttocuoio

E’ la gara più difficile. Il Tuttocuoio, ultimo in classifica con 2 punti, ospita domani la Pistoiese, una delle favorite al salto di categoria, se non la favorita numero uno, attualmente terza in classifica a -3 dalla capolista Lentigione, ma unica imbattuta del girone D dopo 6 giornate (3 vittorie e 3 pareggi). La sfida, come le due precedenti, si disputa al Mannucci di Pontedera, ma il club della presidente Paola Coia sembra pronto a tornare al Leporaia di Ponte a Egola. "A seguito della impossibilità di svolgere le partite ufficiali a Castelfiorentino – scrive la società sui suoi canali social – e alla luce di un dialogo intrapreso con il sindaco di San Miniato, chiediamo al nuovo gestore dello stadio e all’amministrazione comunale la possibilità di poter procedere allo svolgimento delle gare di campionato presso la struttura del Leporaia. Ci auguriamo che tutto possa essere possibile al più presto, inaugurando un nuovo periodo di concordia per il bene del territorio e della squadra".