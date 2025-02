Calcio serie D. Momento delicato. Al Poggibonsi serve nuovo slancio

Un margine di sicurezza che si assottiglia (tre lunghezze di vantaggio sull’area dei playout). Ma ancora più della posizione di classifica, sembra preoccupare l’attuale "fragilità" di un Poggibonsi che quando ottiene il vantaggio si vede raggiungere e superare come è avvenuto due giorni or sono nella sfida casalinga con il Ghiviborgo.

Periodo delicato per i Leoni, che si preparano al derby con il Siena allo stadio Artemio Franchi in una situazione complicata da tanti profili. Non ultimo l’aspetto psicologico, legato a un obbligo di risalita di posizioni nel momento culminante della stagione. Una fase nella quale i punti in palio detengono un valore multiplo. Lo sa bene l’universo dei Leoni in ogni suo componente, eppure l’auspicata continuità – che sembrava essersi materializzata in virtù delle due affermazioni consecutive all’inizio del girone di ritorno – rimane al momento un’incognita. Al Poggibonsi il compito di trovare nuovi slanci per non complicarsi l’esistenza anche in ottica salvezza. Perché adesso, come è stato opportunamente ricordato nel dopo gara con il Ghiviborgo, per il collettivo è necessario conquistare dei risultati per quel traguardo da raggiungere (prima possibile).

Paolo Bartalini