Calcio serie D Nell’amichevole al Galli la spunta la Sammaurese. L’Imolese gioca bene, ma perde: "Puniti da una disattenzione»

IMOLESE 0 SAMMAURESE 1

IMOLESE: Salgado (16’st Cipi); Bellucci (34’st Serra), Ricci (34’st Nistor), Elefante (20’st De Chiara); Agbugui (34’st Bassi), Manzoni (32’st Dragoi), Fiorani, Barnabà (32’st Cocchi); Manes (34’st Capozzi), Mattiolo (32’st Giovannini), Babbi (28’st Pierfederici). All. Potepan.

SAMMAURESE: Pazzini; Opizzi, Dall’Osso, Magnanini; Bertani, Nisi, Dimitri, Conti; Casolla, Lucatti, Infantino. All. Asta.

Reti: 16’st Casolla.

Si chiude con una sconfitta la prima metà abbondante di preparazione estiva dell’Imolese, sconfitta 1-0 nell’amichevole mattutina andata in scena ieri al centro Bacchilega contro la Sammaurese dell’ex Dall’Osso (inserita quest’anno nel gruppo F di Serie D).

Una partita intensa, vera, in clima campionato, decisa al quarto d’ora della ripresa dal tap-in in mischia di Casolla. Nel finale, rossoblù vicini al pari con Fiorani, suo il bolide che Pazzini disinnesca con la più bella parata di giornata e mette i sigilli sul match.

Così mister Potepan, a fine gara, dopo il primo vero test contro una squadra di pari categoria. "Abbiamo fatto una buona prestazione – ha commentato il tecnico rossoblù –. Sul piano del gioco, per volume e azioni create, almeno per 60-65 minuti siamo stati superiori a loro, tant’è che hanno prodotto pochissimo dalle nostre parti. Peccato solo per quella disattenzione sulla punizione che ha portato al gol, è sicuramente un aspetto da dovere migliorare. Per il resto comunque sono soddisfatto, soprattutto per l’intensità messa dai ragazzi, anche perché, come dico sempre, arriviamo a giocare queste amichevoli con tanti carichi sulle gambe e tre sedute di allenamenti al giorno, ma la squadra mi è piaciuta".

In chiusura, mercato e ritorni di elementi importanti per il gruppo rossoblù. "Davanti qualcosa ci manca – ha sottolineato l’allenatore –, l’attacco è ancora un reparto incompleto, ma ci stiamo lavorando. Capozzi? Il suo rientro è un’ottima notizia. Chiaramente è ancora lontano dalla sua condizione migliore, ma è normale essendo reduce da una lesione importante. Sia lui che Embalo, quando torneranno disponibili a pieno, ci saranno una grossa mano negli ultimi 20-25 metri e a finalizzare quanto di creiamo ogni volta. Anche Fiorani, che è in prova, si sta allenando bene, e ha fatto una buona gara".

Ora, dopo il tour de force d’inizio agosto, all’Imolese spetteranno tre giorni di pausa, con la ripresa prevista per lunedì 18 agosto al Bacchilega. In programma per il giorno successivo il test contro il Corticella, mentre il 24 agosto, salvo cambi di programma, Capozzi e compagni sfideranno la Fiorita. Domenica 31 agosto, invece, l’esordio ufficiale in coppa, al Galli, la sfida sarà contro la vincente tra Tropical Coriano e San Marino.