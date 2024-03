Calcio serie D, nonostante la buona prestazione sul campo del Ticino. Fezzanese, play-out a due punti

Trasferta amara per la Fezzanese che perde 3-1 in rimonta e nel finale sul campo del Ticino nella 29ª giornata del girone A di serie D. Buona comunque nel complesso la prova della compagine del presidente Arnaldo Stradini che ha tenuto testa validamente per tutta la gara ad un avversario molto forte attualmente al sesto posto e che ha in organico calciatori esperti e del valore degli ex professionisti Gian Luca Sansone, ex Bologna e Sampdoria, Gonzalez, ex Novara, e Longhi, ex Sassuolo. Ebbene malgrado le pesanti assenze alle quali i fezzanoti hanno dovuto sopperire nell’ordine ben quattro titolari del valore dello squalificato Selimi e degli infortunati Nicolini, Lunghi e Giampieri la partita è stata molto combattuta ed equilibrata decidendosi soltanto nel finale. Verdi che passavano in vantaggio grazie ad un bel gol in avvio di Bruccini e dopo aver subito il pareggio colpivano un palo nel primo tempo con Gabelli ed una traversa nella ripresa con Cecchetti che potevano consentirgli di ritornare in vantaggio e cambiare il corso della partita. Invece nel finale subivano la beffa con le segnature decisive ticinesi. A tal proposito mister Cristiano Rolla afferma: "Una delle migliori prestazioni fuori casa per tecnica e personalità di fronte ad una squadra costruita per traguardi importanti. Abbiamo giocato alla pari con grande intensità colpendo due legni e creando altre situazioni importanti ma in questo momento non basta. La strada da seguire è questa e ai ragazzi non ho nulla da rimproverare".

Fezzanoti che restano comunque all’undicesimo posto ma che vedono pericolosamente avvicinarsi la zona play-out ormai a soli due punti. Di conseguenza i verdi dovranno nelle prossime partite allungare il passo per allontanarsi da queste situazioni a rischio della classifica. Domenica prossima comunque il team di Fezzano è chiamato ad un’altra difficile sfida in trasferta dato che farà visita al Ligorna in un sentito derby ligure dove sarà d’obbligo non sbagliare e fare risultato.

Paolo Gaeta