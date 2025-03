Calcio Serie D - Oggi al Del Buffa con anche la giornata gialloblù. Figline, derby che vale la salvezza. Il Montevarchi cerca il colpaccio

Anticipo particolare della 26ª giornata con il derby in programma alle 14,30 al "Del Buffa" fra Figline e Aquila Montevarchi. Uno scontro diretto salvezza con gli ospiti avanti ai gialloblù di due punti. Entrambe provengono da sconfitte, consapevoli che l’odierno appuntamento può condizionare molto il prosieguo del campionato. Per il Figline, sarà importante tornare al successo per risalire in classifica oltre a ricaricare il morale in vista della prossima sfida sul campo del San Donato Tavarnelle, altra rivale per la lotta salvezza. Con quale formazione Brachi affronterà i rossoblù di Atos Rigucci? Il centrocampista Torrini è squalificato mentre l’attaccante Bruni è sem-pre infortunato, due assenze che indurrà il tecnico gialloblù a ripiegare su Milli, Cavaciocchi o Rosini per il centrocampo, in attacco accanto a Mugelli potrebbe giocare Gozzerini o Rufini, un ex che sono diversi in questo derby. Nel Montevarchi non ci saranno Priore, Vecchi mentre Damiano è in forte dubbio.

Per la gara odierna, la società di Sarri ha indetto la giornata "gialloblù" con gli abbonamenti che non saranno validi, mentre sarà gratuito l’ingresso per gli atleti e tesserati del settore giovanile e scuola calcio in tuta di rappresentanza. Infine, arbitra l’incontro Ell Ella di Milano.

Giovanni Puleri