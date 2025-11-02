Calcio serie D: ore 14,30 allo stadio Galli per dimenticare i problemi societari arriva Sant’Angelo. L’Imolese in cerca di continuità. Potepan: "Sarà una partita ostica»

Dopo giorni in cui a tenere banco, a Imola, sono state le voci extra-campo riguardanti la società, oggi il pallone torna a rotolare al Galli (ore 14,30) e toccherà alla squadra qui dare delle risposte contro i lombardi del Sant’Angelo. Quelle che già i ragazzi di Potepan hanno comunque dato in questo inizio di campionato, come domenica scorsa a Treviglio, riscattando con un successo dI autorità lo stop della settimana precedente contro il Lentigione in casa, dove oggi Melloni e compagni andranno alla ricerca di una vittoria che manca dallo scorso 24 settembre contro la Pro Palazzolo. Ed è proprio la costanza dentro alle mura amiche che sta mancando in questo avvio di stagione, convincente da parte dell’Imolese che, però, al Galli ha ottenuto appena quattro punti in quattro gare e due sconfitte.

Ma con lo spirito e la spinta mostrati contro la Trevigliese allora sì, questo gruppo può togliersi delle soddisfazioni, come spera anche lo stesso Potepan, che prova a tenere i suoi alla larga dalle tante chiacchiere che stanno rimbalzando al Bacchilega ed in città.

"Ci aspetta una partita ostica, come tutte, contro un avversario duro, organizzato, e che mette tanta intensità in campo – il commento alla vigilia del mister rossoblù –. Poi arriveranno qui gasati e carichi dopo l’ultima vittoria, per questo mi aspetto una partita tiratissima: noi la interpreteremo come una finale, anche perché abbiamo tanta voglia di tornare a vincere in casa, davanti ai nostri tifosi. Le voci di questi giorni? Anche se alle volte non è facile, abbiamo cercato di concentrarci solo sul lavoro e negli allenamenti". Continuità cercasi per l’Imolese, forte di due vittorie nelle ultime tre, entrambe in trasferta, dove il gruppo ha saputo mostrare sempre il meglio di sé.

"E’ già da tempo che ne parliamo e la vogliamo trovare, ma la personalità non ci manca, anche perché se no non avremmo questo ruolino di marcia fuori casa, dove abbiamo fatto risultato su campi difficili e contro squadre blasonate. Siamo contenti, ma ora dobbiamo provare a fare lo stesso in casa, il che rappresenterebbe uno step che ci consentirebbe poi di trovarci in una miglior situazione di classifica: speriamo di riuscirci e di lanciare così un bel messaggio, anche per le tante voci che ci sono in giro".

Di fronte, un Sant’Angelo in ripresa, grazie al già citato successo di settimana scorsa contro il Sangiuliano, che ha interrotto una striscia di due stop consecutivi, contro Desenzano e Rovato. I lodigiani ritrovano il manto del Galli dopo quasi 2 anni esatti: l’ultimo incrocio a Imola nel novembre ’23, terminato 2-2.