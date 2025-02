Calcio serie D: ore 14,30 al Galli. Ultima chiamata per i playoff: l’Imolese ci prova con il Lentigione

Per uscire dalla crisi e per tenere vive le ultime speranze di playoff. Tocca all’Imolese al Galli contro il Lentigione (ore 14.30) dare un senso al finale di stagione, con l’obiettivo di interrompere il digiuno di vittorie, lungo due mesi (ultimo successo 8 dicembre col San Marino). Troppo, per una squadra partita con ambizioni di post-season e ora ferma al palo, con due sconfitte consecutive sulla schiena e un gol che manca da oltre 300 minuti.

Rialzare la testa dopo lo scivolone di sette giorni fa al Benelli deve essere d’obbligo, poi, dovranno arrivare anche i punti. "Fisicamente stiamo bene, ma dobbiamo risollevarci moralmente dopo la batosta di Ravenna", dice D’Amore, amareggiato per come stanno andando le cose nelle ultime settimane, dopo un girone d’andata ad alto ritmo. È imbattuto da 6 giornate il Lentigione, che l’ultima l’ha persa a fine dicembre. I reggiani, quinti a quota 42 e a +10 sull’Imolese, sarebbero ai playoff, che verrebbero ipotecati in caso di blitz al Galli. "Il Lentigione ci precede di ben 10 punti e questo la dice lunga sul suo valore. Ci attende una partita tosta".

All’andata, il 30 ottobre, furono i rossoblù a fare il colpaccio al Volante Levantini, 1-0 con rete di Brandi dopo un quarto d’ora. Oggi, contro i gialloblù di Cassani, per l’Imolese sarà l’occasione per far debuttare il proprio nuovo main sponsor, Frantoio Valsanterno: una partnership ufficializzata dal club in settimana e nata con lo scopo di valorizzare il territorio e i prodotti a cui dà vita. E sempre in settimana, al quarto aggiornamento della classifica "Giovani D Valore" (il progetto promosso dal Dipartimento Interregionale che premia le società di serie D più virtuose nella valorizzazione dei giovani calciatori), l’Imolese si è confermata al comando.

Le altre gare: Forlì-Cittadella Vis Modena, Piacenza-Ravenna, Pistoiese-Prato, San Marino-Progresso, Sasso Marconi-Tuttocuoio, Tau-Sammaurese, United Riccione-Fiorenzuola, Zenith Prato-Corticella.

La classifica: Forlì e Ravenna 54; Tau Altopascio 49; Pistoiese e Lentigione 42; Prato e Imolese 32; Tuttocuoio 31; Cittadella Vis Modena e Sasso Marconi 28; Progresso 27; Zenith Prato 26; Piacenza 25; Corticella e San Marino 23; United Riccione 19, Sammaurese e Fiorenzuola 16.

Giovanni Poggi