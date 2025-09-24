Calcio serie D: ore 15 al Carbonchi. Il Sasso cerca un sorriso contro la Trevigliese. Farneti punta sulla spinta del campo amico

C’è grande voglia di riscatto in casa Sasso Marconi. I gialloblù, che tre giorni fa hanno rimediato una sonora sconfitta per 3-0 sul campo della corazzata Pistoiese, ospiteranno la diretta rivale Trevigliese con il chiaro intento di riprendere a macinare punti salvezza. E’ stato proprio nel fortino del ‘Carbonchi’ che la band di Franco Farneti è riuscita a centrare gli unici tre punti di questo inizio stagione (2-1 ai lombardi del Sant’Angelo). L’auspicio, in casa Sasso, è quello di riuscire a far valere per la seconda volta il fattore campo contro un’avversaria che, sulla carta, dovrebbe essere abbordabile.

In Serie D grazie al titolo sportivo rilevato dal Mapello, la Trevigliese, che mancava da questo campionato da quasi un ventennio, è, come il Sasso, una squadra in corsa per la permanenza in categoria. Il percorso è stato identico a quello dei gialloblù dal momento che i bergamaschi, a quota 3, ne hanno perse due e vinta una (pirotecnico 4-3 sul Progresso condito da pesanti errori arbitrali). Quella di oggi sarà una partita da non sbagliare per capitan Geroni e compagni che, in caso di risultato positivo, riprenderebbero la corsa verso una salvezza tutt’altro che scontata visto l’alto livello imposto da questo girone D di serie D.

