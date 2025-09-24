Calcio serie D: ore 15. Progresso, un po’ di Crema per rialzarsi. Graffiedi, ancora squalificato, ha fiducia
Ha sin qui raccolto molto meno di quanto avrebbe meritato il Progresso di Mattia Graffiedi. Dopo tre partite di campionato, il team di Castel Maggiore è ancora fermo a un punto, frutto di un pareggio e di due sconfitte, ma, per ciò che si è visto in campo, Cestaro e compagni avrebbero meritato molto di più. Le prime due sconfitte contro Pro Sesto e Trevigliese sono state entrambe immeritate e lo stesso discorso vale per il pari casalingo di tre giorni fa contro la diretta rivale per la salvezza Tropical Coriano. In vantaggio grazie all’ultimo arrivato Calabresi, i rossoblù hanno dominato l’incontro fallendo numerose occasioni per il raddoppio e, a un quarto d’ora dal termine, hanno subìto l’eurogol avversario che è valso l’1-1. L’auspicio, in casa Progresso, è che il primo turno infrasettimanale della stagione in programma oggi alle 15 possa invertire questo sfortunato trend. I rossoblù faranno visita alla diretta rivale Crema con l’obiettivo di far ritorno a Castel Maggiore con un risultato positivo. I lombardi – che hanno raccolto sei punti – non dovrebbero rappresentare un avversario insormontabile, con il Progresso che, ancora privo di Graffiedi (squalificato), farà di tutto per tentare il blitz. Nicola Baldini
