Calcio serie d: ore 15 il recupero della sesta giornata. Il Corticella ospita la Victor San Marino di Cassani

Recupero della sesta giornata di campionato, alle 15, per il Corticella. La band di Alessandro Miramari ospiterà la Victor San Marino nella sfida rinviata il 15 ottobre in quanto la formazione ospite aveva due giocatori impegnati con la nazionale. Nonostante sia una neo-promossa, la squadra guidata dal giovane tecnico Stefano Cassani (figlio di Davide, ex commissario tecnico della nazionale di ciclismo) occupa il settimo posto a quota 10. Il team del ‘Biavati’ è un punto sotto ma, in caso di vittoria, si porterebbe addirittura in quarta posizione a pari-merito con Sammaurese e Imolese. Il Corticella, reduce dalla sconfitta sul terreno dell’Aglianese, ha una gran voglia di riscattarsi e farà di tutto per portare a casa l’intera posta in palio.