Calcio serie D: ore 16. Tra sette giorni toccherà al Progresso. Coppa Italia, c’è il Sasso Marconi. Al Carbonchi arriva la Correggese

Si apre oggi la stagione del Sasso Marconi. Alle 16, al campo sportivo ‘Carbonchi’, il team di Franco Farneti ospiterà la Correggese nel turno preliminare di Coppa Italia serie D. Si tratta di una competizione un pochino fine a sé stessa e dunque spesso snobbata, ma che, tra i lati positivi, ha sicuramente quello di dare la possibilità ai tecnici di preparare, con partite ‘vere’ e non più attraverso test amichevoli, l’atteso debutto in campionato fissato per domenica 7 settembre.

Il Sasso Marconi è costretto a partire dal turno preliminare a causa del posizionamento (sestultimo) centrato al termine della scorsa stagione mentre i rivali reggiani in quanto neopromossi dall’Eccellenza. Il Progresso – l’altra bolognese, che con il Sasso, milita in serie D – entrerà in scena domenica prossima direttamente nel primo turno (grazie al buon piazzamento al termine dell’ultimo campionato) che lo vedrà affrontare, tra le mura amiche, i veneti dell’Adriese.

Ma tornando alla sfida odierna tra Sasso Marconi e Correggese (guidata dall’ex calciatore professionista Maurizio Domizzi), il nuovo tecnico gialloblù Franco Farneti (alla terza avventura in carriera sulla panchina del team sassese) avrà come obiettivo principale non tanto il risultato finale quanto la valutazione della condizione fisica e dei meccanismi tecnico-tattici (si spera il più oliati possibili) dei suoi ragazzi. In caso di parità al 90’, non ci saranno i tempi supplementari, ma si procederà direttamente con i calci di rigore. Chi avrà la meglio, accederà al primo turno già fissato, come detto, per domenica 31 agosto sul terreno di gioco del Cittadella Vis Modena.