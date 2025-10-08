Calcio serie D, ore 17. Dopo lo 0-0 al Galli si gioca nel Reggiano. Ma questa volta vale per le qualificazioni di Coppa. Imolese-Correggese, secondo atto al Borelli

Ecco il replay, tre giorni dopo la sfida in campionato. Di nuovo contro Imolese e Correggese, questa volta in Emilia (oggi alle 17 al Borelli di Correggio), a poche ore dallo 0-0 che si sono spartite domenica in campionato, dove stanno andando di pari passo in classifica nel gruppo D, con 7 punti in 6 gare, una vittoria all’attivo, quattro pareggi e una sconfitta.

Chi vince oggi potrebbe svoltare, di sicuro in coppa, vista la gara secca (in caso di parità si andrà subito ai rigori), ma anche in stagione, dove in entrambe le piazze è atteso il definitivo decollo.

L’Imolese se l’era provato a costruire nell’ultimo turno infrasettimanale, il primo del campionato, due settimane fa con il Pro Palazzolo, un 2-1 convincente in rimonta, che è stato seguito da due pari senza reti con Tuttocuoio e, appunto, Correggese.

Percorso differente invece per la squadra di Maurizio Domizzi, sì, proprio lui, difensore goleador in serie A con Napoli e Udinese nei primi anni 2000 (20 centri in 285 partite), a suon di rigori, e dal settembre 2020 passato a dirigere l’orchestra dalla panchina: Pordenone, Fermana, Castelveltro, Terre Castelli e dall’estate, la Correggese.

Quest’ultima sconfitta all’esordio nel derby contro il Cittadella Vis Modena, per poi riscattarsi subito in Romagna alla seconda giornata (1-0 al Tropical Coriano con rete di Giorgini) e inanellare una serie di 4 pareggi in fila (Rovato Veronese, Desenzano, Sangiuliano e Imolese).

Vittoria cercasi, anche per alimentare il cammino in coppa e continuare a sognare, e per contrastare, tutte e due, il principio acuto di ’pareggite’. Un’occasione, in casa rossoblù, per Potepan, anche per regalare minuti a chi ha bisogno di acquisire ritmo partita, come dichiarato dallo stesso tecnico.

"La coppa ci servirà per dar minutaggio a tutti, Rizzi compreso, che ieri l’altro ha fatto una buona partita, ma si vede che ancora deve trovare ritmo, considerato che aveva avuto anche qualche acciacco. In attacco siamo ancora un cantiere aperto e la speranza è di riavere tutti nuovamente a disposizione, visto che anche Melloni, Leveh ed Embalo, non hanno ancora ritrovato la condizione".

Rossoblù di nuovo in scena nella coppa di categoria, che due stagioni fa regalò grandi soddisfazioni e una cavalcata storica, fino alle semifinali, coincise con l’eliminazione per mano del Trapani, imbattuto e imbattibile quell’anno. Il 31 agosto l’ultima apparizione nel torneo, vincente, 1-0 sul San Marino al Galli, al primo turno.