Calcio Serie D. Pari col Chievo. Folgore strappa un altro punto

Un’occasione persa o un punto comunque guadagnato? Propendiamo per l’ipotesi numero uno e il riferimento è al pareggio della Folgore Caratese a Sona contro il ChievoVerona ma soprattutto alle contemporanee sconfitte della capolista Ospitaletto (la seconda di fila in quattro giorni e la prospettiva comincia a farsi interessante…) e del Desenzano che precedono in classifica gli azzurri.

Le bresciane cominciano a dare qualche segnale di flessione, specie la prima della classe, e aver rosicchiato un punto in un turno sulla carta tanto complicato per gli uomini di Carobbio non è cosa da disprezzare.

E infatti il tecnico si sbilancia e giudica quella di domenica "…sotto un certo punto di vista la miglior prestazione dell’anno. Quello della reazione emotiva dopo la sconfitta con la Pro Palazzolo e dopo il primo quarto d’ora in cui siamo andati sotto e il Chievo ha avuto l’occasione per raddoppiare (traversa, ndr), noi siamo venuti fuori alla grande. È un pareggio più che meritato contro un’avversaria reduce da sei vittorie consecutive".

Poi diventa sibillino. "Siamo una squadra vera, un gruppo, una cosa unica. Peccato che ogni tanto ci sia qualcosa che ci dà fastidio e rovina il nostro percorso. Ma se saremo uniti, potremo toglierci grandi soddisfazioni".

Intanto scorrendo la lista dei convocati e i nominativi dei giocatori in panchina si scopre che la Folgore ha un giocatore in più (e il Renate uno in meno). Si tratta del centrocampista classe 2005 Lorenzo Ciarmoli che percorre una dozzina di chilometri verso sud della Milano-Lecco e mette la freccia all’uscita Verano Brianza.

Ro.San.