Calcio Serie D. Pianese a caccia del sesto sigillo. La carica di Prosperi

La capolista Pianese, forte di cinque successi consecutivi, cerca oggi il sesto sul difficile campo di Ponsacco. La formazione di casa ha appena cambiato guida tecnica, richiamando mister Bozzi al posto di Caramelli, e ha decisamente fame di punti visto che al momento si trova all’ultimo posto della graduatoria del girone E con quattro punti contro i 18 della formazione di Prosperi. Guai a sottovalutare i rossoblù però come sottolinea mister Prosperi (nella foto) alla vigilia della sfida in provincia di Pisa.

"Il Ponsacco ha dei giocatori importanti ed è una buona squadra anche se ovviamente ha avuto qualche problema visto che c’è stato il cambio di allenatore – così l’ex mister del Vastogirardi tra le altre -. Sicuramente avranno degli stimoli ulteriori ma anche noi ci stiamo preparando al meglio per fare una grande partita". Prosperi poi fa una panoramica della rosa, partendo dai tanti giovani e concludendo con chi è ai box. "Sono contento dei ragazzi, anche dei più giovani e di chi ha avuto meno spazio finora. Ma tutti hanno grande voglia ed attenzione, il campionato è lungo e avremo bisogno di tutti anche perché ci saranno partite ravvicinate. Alagia? Sta per essere finalmente recuperato, così come anche Gagliardi e Loporto. Alagia - ha concluso Prosperi - è un ragazzo che ho già allenato ed è un calciatore perfetto per noi, come lo sono tutti quelli scelti dal direttore. È un piacere allenarli tutti". Rispetto a domenica scorsa tornano a disposizione Kouko e Morgantini mentre restano ai box appunto Gagliardi, Loporto e Alagia che però sono sulla via del recupero e potrebbero tornare a disposizione per la trasferta di domenica prossima a Forte dei Marmi. Convocato per oggi invece il giovane della juniores Bartolaccini.

Guido De Leo