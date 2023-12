Calcio Serie D. Pianese al lavoro per la partita di San Sepolcro

La Pianese, dopo il pareggio in rimonta contro l’Orvietana, si prepara in vista della trasferta di domenica in casa del Vivi Altotevere San Sepolcro con fischio d’inizio alle 14.30. La formazione della provincia di Arezzo, guidata da qualche giornata dall’ex Trestina e Follonica Gavorrano Bonura, è reduce dal ko in casa del Ghiviborgo per 4-2 e in graduatoria è quartultima con 11 punti. Mister Prosperi dal canto suo invece dovrà valutare le condizioni di Lo Porto, non al meglio ed in campo solo nel finale contro la squadra di Orvieto, e soprattutto di Simeoni. Il vice capitano e regista bianconero ha lasciato il campo poco dopo il quarto d’ora del primo tempo domenica scorsa. Se non recupererà dall’infortunio spazio a Lulli, altro mediano dalla grandissima esperienza soprattutto nei professionisti, tesserato la scorsa settimana e già chiamato all’esordio a gara in corso proprio al posto di Simeoni.