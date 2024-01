Calcio Serie D. Pianese all’esame Follonica Gavorrano. Mister Prosperi ha tutti a disposizione: "Dopo tanti pareggi vogliamo la vittoria»

È il giorno del big match del Comunale di Piancastagnaio tra Pianese e Follonica Gavorrano. Uno scontro diretto dal peso specifico enorme anche se si tratta solamente della seconda giornata del girone di ritorno. Amiatini e maremmani sono infatti appaiati a quota 37 in classifica, a meno uno dalla capolista Serravezza, impegnata sul campo del San Donato Tavarnelle, e chi riuscirà a spuntarla oggi (fischio d’inizio alle 14,30) avrà sicuramente uno slancio notevole in classifica e dal punto di vista del morale.

"Dopo tutti questi pareggi, è inutile nascondersi, noi puntiamo alla vittoria, è uno scontro diretto importante anche se non decisivo per le sorti del campionato ma ci auguriamo di sfatare il tabù Follonica Gavorrano – ha detto alla vigilia mister Fabio Prosperi (nella foto) - e vincere davanti ai nostri tifosi che se lo meriterebbero. I nostri avversari hanno un organico importante con molti giocatori validi, un bravo allenatore che ha vinto diversi campionati e ha lasciato a Piancastagnaio un buon ricordo". All’andata il Gavorrano ribaltò le sorti dell’incontro nel recupero. "Noi sappiamo che dobbiamo rimanere concentrati oltre il novantesimo minuto – ha concluso Prosperi - e porre tanta attenzione in ogni fase di gioco".

Tutta la rosa della Pianese dovrebbe essere a disposizione, inclusi gli ultimi nuovi arrivati come Di Martini, Bramante, Falconi e Iurino. Passando sul fronte maremmano, insieme al direttore generale Renato Vagaggini il grande ex è mister Marco Masi che portò la Pianese alla prima storica promozione in serie C della sua storia del maggio del 2019. "Credo che ogni partita sia importante perché ci sono sempre i tre punti in palio – sottolinea l’ex allenatore bianconero, da questa stagione al Gavorrano – Non ricordo un campionato equilibrato come questo, sappiamo che quella di domenica sarà una partita difficile e ci prepariamo al meglio, poi vedremo cosa riusciremo a fare". La biglietteria dello stadio oggi sarà aperta dalle ore 13,30 per chi non avesse ancora acquistato il tagliando.

g.d.l.