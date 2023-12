Calcio Serie D. Pianese ‘armata’: sfida al vertice con il Seravezza Pozzi

E’ la vigilia dello scontro diretto al vertice tra Pianese e Seravezza Pozzi. La formazione di Prosperi torna tra le mura amiche dopo il pareggio di San Sepolcro e ha l’occasione di staccare la più immediata delle inseguitrici, ovvero la formazione della provincia di Lucca, protagonista fino a questo momento di un ottimo campionato. La capolista Pianese dal canto suo cercherà di tornare al successo dopo tre pareggi di fila contro Grosseto, Orvietana (che ha cambiato ieri allenatore, con Rizzolo che prende il posto di Fiorucci) ed appunto San Sepolcro. Oltre al valore dell’avversario ciò che preoccupa un po’ l’ambiente bianconero sono purtroppo le assenze piuttosto pesanti. Rispetto alla partita di domenica scorsa non recuperano né il vice capitano e regista Simeoni e neppure l’esterno destro Boccadamo, uno dei migliori in questo eccellente girone di andata amiatino. Mancherà anche il difensore francese Remy, che subentrando domenica a San Sepolcro nel finale ha rimediato un cartellino giallo pesante essendo in diffida. Potrebbe tornare titolare invece capitan Gagliardi in difesa mentre da valutare lo stato di forma di un altro pezzo da novanta come l’attaccante Mastropietro, che nell’ultima gara non ha giocato. Difficile però pensare di rinunciare al tridente composto da Ledonne, Kouko e Mignani, quest’ultimo arrivato a quota 11 in campionato di cui ben 8 in trasferta.

Domani alle 14,30 l’occasione, ghiottissima, di tornare a segnare anche davanti ai tifosi di casa. Oltre a Pianese – Seravezza anticipano a domani (in vista del turno di mercoledì 20 dicembre, ultima del girone di andata e dell’anno solare) anche Ponsacco – Figline e Montevarchi – San Sepolcro.

g.d.l