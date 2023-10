Calcio Serie D. Pianese capolista. Ora a Ponsacco per il sesto acuto

La capolista Pianese, forte di cinque successi consecutivi, si allena con l’obbiettivo di cercare il sesto domenica prossima sul difficile campo di Ponsacco. Mister Prosperi rispetto alla gara vinta contro il Ghiviborgo dell’ex esterno d’attacco bianconero Lepri dovrebbe recuperare due pezzi da novanta come l’attaccante Kouko (out domenica scorsa per un fastidio muscolare accusato nell’immediato pre partita) e il capitano Gagliardi che ha saltato le ultime sfide per infortunio ma pare essere sulla via del recupero. Discorso simile per l’esterno Alagia, che manca dalla prima giornata quando si infortunò al gomito contro il Cenaia ma nell’ultimo turno era comunque a disposizione in panchina. Da valutare dunque il solo Loporto, che invece domenica scorsa era in tribuna. Confermato intanto il posticipo del match casalingo contro il Livorno, originariamente previsto per mercoledì 1 novembre (turno infrasettimanale) ma spostato al 15 (con fischio d’inizio alle 14,30) su disposizione della Questura di Siena. Quindi per la formazione di Prosperi all’orizzonte ci sono tre trasferte consecutive: la prima come detto a Ponsacco, la seconda sette giorni dopo a Forte dei Marmi, la terza domenica 12 novembre a Montervarchi.