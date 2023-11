Calcio Serie D. Pianese concentrata. Sfida di cartello con il Grosseto

Dopo il prezioso successo sul San Donato Tavarnelle, a firma Kouko, proseguono gli allenamenti della Pianese in vista della prossima sfida, con il Grosseto. Partita di cartello, quella che andrà in scena allo Zecchini, tra la prima della classe e una delle squadre candidate, ai nastri di partenza, alla vittoria del campionato: in terra maremmana, per domenica, è stata istituita la ‘giornata biancorossa’. Si incroceranno così, di nuovo, le strade delle zebrette e di mister Bonuccelli. Prosperi dovrà rinunciare, per la trasferta, ad Andrea Morgantini: il bianconero è stato espulso domenica scorsa e dovrà quindi fermarsi una giornata per squalifica (ieri l’ufficialità del provvedimento). Saranno anche da valutare le condizioni di Mastropietro: l’attaccante, domenica, non era a disposizione del tecnico per una contrattura rimediata nella partita precedente, il derby con il Livorno, recupero della nona giornata.