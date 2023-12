Calcio Serie D. Pianese, nel mirino il Seravezza Pozzi. La carica del diesse

Cresce l’attesa, in casa Pianese, per lo scontro diretto con il Seravezza Pozzi. Una partita delicata, ma non decisiva. Per il diesse bianconero Francesco Cangi. "Il percorso fatto fin qua è stato un percorso meritato, non siamo lì per caso – ha affermato a Gazzetta di Siena –, ma i campionati si vincono a maggio. I mesi di gennaio e febbraio saranno fondamentali". "Sabato sarà uno scontro diretto tra le due squadre che hanno i migliori attacchi – ha aggiunto – e un gioco molto propositivo. Sarà importante prepararla bene e con rispetto. Uno può pensare che loro stiano facendo un campionato sopra le proprie possibilità ma se attualmente sono la nostra diretta inseguitrice a 33 punti non è assolutamente un caso". Sul mercato. "Abbiamo preso Lulli perché credevamo che in mezzo al campo potesse servire un’alternativa in più – ha detto Cangi –. Interverremo sicuramente anche con delle quote, probabilmente già in settimana. Sicuramente resteremo vigili in tutte le situazioni che si presenteranno, le opportunità di mercato e i possibili infortuni. Vogliamo giocarci fino alla fine questo campionato".