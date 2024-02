Calcio Serie D. Pianese rinfrancata. Prosperi: "Avanti gara dopo gara»

La Pianese è tornata dalla trasferta di Ghivizzano contro il Ghiviborgo con tre punti importanti per consolidare il primato nel girone E di serie D a più quattro sulle più dirette inseguitrici, il Livorno e il Gavorrano. "E’ stata una bella partita contro una squadra che in casa ha fatto 30 punti – dice Prosperi – e a cui piace giocare. Faccio i complimenti al tecnico Lelli, come all’andata, perché loro come noi cercano sempre di attaccare". Poi commentando il periodo di leggere appannamento dei suoi. "Siamo primi dalla quarta giornata, lotteremo fino alla fine con tutte le nostre forze ma vorrei fare capire che stiamo facendo il possibile contro formazioni molto importanti. Ogni squadra ha il suo momento meno brillante e magari lo avremo ancora. Dovremo essere bravi a portare a casa più punti possibili. Forse domenica scorsa contro il Trestina non siamo stati brillanti ma ci tengo a ringraziare i ragazzi per quello che stanno facendo. Non poniamoci obiettivi particolari e andiamo avanti partita dopo partita. Non era facile vincere qui, visto che ci aveva vinto solo il Livorno e sono davvero contento per la gara che i ragazzi hanno fatto". Dall’altra parta Nico Lelli, lo scorso anno vice di Pagliuca sulla panchina dell’Acr Siena, analizza il ko dei suoi arrivato comunque dopo una ottima prestazione. "La Pianese merita la classifica che ha perché è una delle formazioni più organizzate, fa dell’aggressione alta uno dei suoi punti forza. Non è andata male dal punto di vista del gioco, poteva starci anche il pareggio ma sono felice per come abbiamo affrontato la sfida". Oggi i bianconeri amiatini intanto torneranno ad allenarsi per preparare il testa coda di domenica, quando al Comunale arriverà il Ponsacco, ultimo della classe insieme al Cenaia. Da valutare capitan Gagliardi, mentre sarà ancora indisponibile Kouko che sconterà la terza ed ultima giornata di squalifica.

Guido De Leo