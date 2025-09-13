Calcio Serie D. Pistoiese verso il Rovato Vertovese. Ipotesi tridente: Russo titolare?

Oltre trecento chilometri: sarà questa la distanza che oggi pomeriggio la Pistoiese dovrà percorrere per arrivare a Palazzolo sull’Oglio, dove domani andrà in scena la sfida contro la Rovato Vertovese valida per la seconda giornata del girone D di Serie D. Stamani gli arancioni effettueranno la consueta rifinitura, mentre nel pomeriggio di ieri la squadra è scesa in campo al Turchi.

Sorrisi e clima positivo in casa Pistoiese, col tecnico Andreucci che ha provato in partitella il 3-4-1-2 con Russo a sostegno di Simeri e Diallo. Sarà questa la grande novità tattica? Difficile dirlo al momento, ciò che è certo è che Accardi si è allenato a parte e la sua presenza per la partita coi lombardi è in discussione. In caso di forfait, spazio a Costa Pisani o Venturini come terzo di difesa. Se giocasse il giovane classe 2008, sulla corsia destra di centrocampo potrebbe rivedersi Kharmoud, in caso contrario toccherà ancora a Bastianelli giocare da titolare come esterno.

I ballottaggi, come di consueto, ci sono in ogni reparto: Polvani potrebbe scalzare Gennari al centro della retroguardia, così come Rossi è favorito su Maldonado per affiancare Biagi, pienamente ristabilito dopo il problema alla caviglia. Campagna, dopo due titolarità consecutive, si siederà in panchina, mentre Alluci scalpita per mettere a referto i primi minuti della propria annata. A sinistra ancora fiducia a capitan Bertolo, nei tre dietro, e all’under Pellegrino più avanzato. In attacco, come detto, potrebbe esordire il tridente offensivo, fino a oggi visto solo in amichevole. Ciò che è certo è che nessun giocatore è sul mercato e tutti gli elementi in rosa fanno pienamente parte del progetto tecnico della Pistoiese: un concetto che anche il direttore sportivo Taibi ha espresso in più occasioni fin dall’inizio dell’estate.

