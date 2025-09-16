Calcio serie D. Poggibonsi a bocca asciutta, è ora di tornare in carreggiata

Un inizio in salita che non fa smarrire la fiducia all’ambiente giallorosso. Se non altro perché le sconfitte, dall’esordio di Terranuova Bracciolini al confronto casalingo con il Follonica Gavorrano, appaiono tra loro differenti. La sostanza, purtroppo per il Poggibonsi, non cambia.

La quota zero, dopo 180 minuti di campionato, ovviamente rimane. Ma gli indizi emersi almeno per una tranche della gara di due giorni or sono allo stadio Stefano Lotti, permettono al collettivo di dirigere con determinazione lo sguardo al match del pomeriggio di sabato allo stadio Artemio Franchi. Naturale allo stesso modo l’amarezza per un vantaggio ottenuto al 7’ della ripresa e poi dilapidato a causa di disattenzioni in meno di una manciata di minuti intorno alla mezz’ora, secondo l’analisi di Federico Barontini nel dopo partita. Stanno pesando indubbiamente su rendimento complessivo del Poggibonsi le defezioni di elementi in certi settori chiave dello scacchiere.

Dalle squalifiche agli infortuni, seri, il tecnico non ha mai potuto contare ancora su un organico al completo. E nella sfida contro il Siena rientrerà a centrocampo Ndiaye, ma sarà assente l’esterno della corsia sinistra Ponticelli: uno dei calciatori più propositivi in questo complicato avvio del Poggibonsi, sarà costretto a restare ai margini del rettangolo in seguito al recente cartellino rosso che sfocerà in un provvedimento ad opera del giudice sportivo. Oggi la ripresa della preparazione sul campo amico da parte dei Leoni, decisi a tornare in carreggiata dopo i "segni meno" di questo periodo.

Paolo Bartalini