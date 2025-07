Calcio serie D. Poggibonsi, arriva il portiere Bertini. Confermato il giovane Baracco

Il primo ingresso ufficiale, riguarda il portiere: arriva al Poggibonsi il non ancora ventenne Matteo Bertini. La svolta anagrafica decisa dalla società, dopo la conclusione del solido legame con Francesco Pacini, porta in viale Marconi l’estremo difensore della classe 2005. Scuola Genoa, Bertini è rimasto in forza ai Grifoni nelle giovanili fino alla formazione Primavera. Nella scorso torneo il debutto in categoria: Bertini ha difeso i pali della Virtus Francavilla, sodalizio dei dilettanti nazionali con sede a Francavilla Fontana in provincia di Brindisi. Il Poggibonsi si affida dunque alle sue prestazioni, confermando allo stesso momento, nel ruolo, un altro atleta in quota: Giovanni Baracco, già agli juniores nazionali dei Leoni ed esordiente in D nel Poggibonsi da titolare tra i pali in occasione della giornata conclusiva del 2024-2025 sul rettangolo della Fulgens Foligno. Il direttore sportivo Marcello Bucciarelli, dopo questo iniziale innesto nell’organico, è pronto a rivolgere le proprie attenzioni anche in direzione degli altri settori dello scacchiere per il tecnico Federico Barontini e per i componenti dello staff. Tutto ciò in vista del raduno dell’Us Poggibonsi 2025-2026, appuntamento in programma allo stadio Stefano Lotti tra poco più di venti giorni. Paolo Bartalini