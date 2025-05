Calcio serie D. Poggibonsi, Barontini nuovo tecnico: "Voglio trasmettere tanto entusiasmo e la voglia di onorare questi colori»

Federico Barontini (foto) e il Poggibonsi: per il nuovo mister dei giallorossi, classe 1972, una storia familiare iniziata mezzo secolo fa. Il padre Fabrizio, bandiera del Pisa dalla C alla A e recordman delle presenze dei nerazzurri, terminò la carriera sul campo di gioco con il Poggibonsi a metà anni Settanta. E in seguito allenò i Leoni, per una tranche del 1978-79 in Promozione. Dal canto suo, Federico raccolse il testimone del genitore nel 2000-2001, indossando la maglia numero 10 del Poggibonsi di Paolo Indiani nella vittoriosa stagione di serie D.

A distanza di 24 anni dal trionfo di Todi, l’ambiente riabbraccia dunque il fantasista acclamato dai tifosi, oggi nelle vesti di timoniere per un collettivo da formare a cura di Marcello Bucciarelli, neoassunto direttore sportivo. Federico Barontini è quindi il successore di Francesco Baiano, che nel bimestre di permanenza ha condotto il Poggibonsi alla salvezza. Baiano potrebbe seguire il ds Jacopo Galbiati, diventando il tecnico del Follonioca Gavorrano. Eventi e mutamenti, come l’album di Riccardo Cocciante del 1993. Dal luogo di origine, San Frediano a Settimo nel comune di Cascina, Barontini si è trasferito in Umbria – complice un passaggio al Città di Castello da atleta nel 2008 – e più avanti ha avviato il percorso sulla panchina. Di recente le esperienze alla Sampierana di San Piero in Bagno, in Romagna: un salto dalla Promozione in Eccellenza, conservando il posto in categoria e ottenendo una quinta posizione. Tanti attestati di stima da conservare, in previsione di questa prima avventura nei dilettanti nazionali per Barontini, il ragazzo di scuola Fiorentina che neppure diciottenne entrò nel giro della squadra maggiore al tempo di Baggio, Kubik, Dunga e Nappi nel 1989-90 della finalissima di Coppa Uefa. Afferma Barontini: "Sono felice di tornare. Anche se da calciatore e per un solo anno, porto sempre nel cuore quel 2000-2001 nel Poggibonsi. Vorrei trasmettere allo staff e alla squadra che si comporrà tanto entusiasmo e voglia di onorare questi colori". Paolo Bartalini