Calcio Serie D. Poggibonsi: Boduri e Bertini recuperati in vista della partita di Coppa Italia. I tifosi stanno organizzando la trasferta

Due pedine Under del Poggibonsi si riavvicinano al gruppo in previsione del match di Coppa Italia allo stadio Artemio Franchi, domenica prossima. Sono il difensore Gabriele Boduri, del 2007, e il portiere Matteo Bertini, classe 2005. Recuperi preziosi, mentre altre situazioni relative ai singoli componenti della rosa, restano da valutare ad opera dello staff tecnico. Questioni da analizzare dagli addetti ai lavori dalla seduta di oggi alla rifinitura della vigilia del confronto, allo stadio Artemio Franchi, valido per la qualificazione al secondo turno della rassegna tricolore fra le compagini della serie D. Il lavoro sul rettangolo di gioco va avanti in questi giorni allo Stefano Lotti per il Poggibonsi, che dopo i non disprezzabili riscontri del collaudo di Grosseto cercherà, nella gara ufficiale di esordio del 2025-2026, di mostrarsi all’altezza nei nuovi passi da compiere in direzione del campionato.

L’ allenatore Federico Barontini (nella foto) si dedica con cura alla guida della preparazione insieme alla sua équipe, impegnata tuttora nella fase di assemblaggio degli effettivi che costituiscono il mosaico del Poggibonsi. Al vaglio le soluzioni tattiche da attuare per l’impegno dei Leoni con una delle potenziali big del torneo che prenderà il via il 7 settembre.

Per l’appuntamento in calendario invece per il 31 agosto, i sostenitori della gradinata stanno organizzando la trasferta a Siena. Il ritrovo degli affezionati ai colori è fissato alle 13,30 presso l’area di sosta Pam, in zona Le Lame (lato Scarpa mondo). Una sorta di assaggio in attesa dell’itinerario 2025-2026, per un raggruppamento che in questa stagione si presenta dalla fisionomia geografica tosco-umbra nelle diciotto squadre inserite sotto la lettera E del girone dei dilettanti nazionali.

Paolo Bartalini